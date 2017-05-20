В Петербурге арестовали подозреваемого в вырезании глаз у бездомного

Власти Петербурга отправили под арест 33-летнего мужчину, который, предположительно, убил бездомного и вырезал ему глаза. Об этом сообщает ресурс «Актуальные новости».

Зарегистрированный в Псковской области выходец из Дагестана был задержан 17 мая. Как писала «Фонтанка», живший в шалаше на территории Юнтоловского заказника неизвестный мужчина попал в поле зрения сотрудников правопорядка после убийства, которое было совершено 25 апреля.

Сам он назвался свидетелем преступления, однако полиция предполагает, что именно он был исполнителем. В его импровизированном жилище нашли стопку глянцевых журналов — почти на всех изображениях людей на страницах глаза были вырезаны.

По версии следствия, ранее не судимый выходец из Дагестана в ходе ссоры с бездомным в заповеднике нанес ему около 12 ударов ножом, а затем вырезал ему глаза. В настоящее время также проверяется информация о схожих убийствах в других регионах страны.