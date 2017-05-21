NYT узнала об обезвреживании сети завербованных ЦРУ китайских чиновников

Власти Китая сумели обнаружить порядка двух десятков агентов ЦРУ в органах управления и обезвредить их — убить либо посадить в тюрьму, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники в разведывательном сообществе США.

В частности, утверждается, что с конца 2010-го по конец 2012 года китайцы убили по меньшей мере десяток информаторов ЦРУ, причем один из них был застрелен во дворе правительственного здания — как сигнал для других, чем грозит работа на американскую разведку. Всего, по данным разведсообщества, китайцы выявили 18-20 агентов.

По словам собеседников издания, ЦРУ изначально удалось завербовать ряд чиновников «в глубине пекинской бюрократии» — в основном на сотрудничество пошли те, кто был разочарован «коррумпированностью» правительства. До 2010 года разведывательная сеть исправно снабжала американскую разведку нужной информацией о внутренней деятельности китайского правительства, однако потом ее поток стал иссякать.

Эту проблему сочли достаточно серьезной, и ЦРУ совместно с ФБР начали расследование, чтобы установить причину произошедшего. Был проверен практически каждый сотрудник посольства США в Китае, независимо от ранга. Некоторые специалисты, проводившие расследование, предполагали, что китайцы взломали зашифрованный канал обмена данными между агентами и центром, другие подозревали, что в «китайском» подразделении ЦРУ был предатель, работавший на Пекин.

Под особое подозрение попал один из бывших специалистов, имевший допуск к сведениям об агентах, — гражданин США, этнический китаец, который покинул ЦРУ незадолго до череды провалов и обосновался в одной из азиатских стран вместе с семьей. Там он занялся бизнесом, и как подозревают его бывшие коллеги, соответствующие возможности для этого ему обеспечила КНР. Бывшего сотрудника удалось допросить на территории США — он отверг все подозрения и доказывал, что у него имеются причины жить на новом месте, после чего вернулся в Азию. Достаточного количества улик против него собрать так и не удалось.

Потерю этих китайских агентов в ЦРУ оценивают как одну из наиболее тяжелых за последние десятилетия.

В апреле пекинское Управление Министерства государственной безопасности КНР объявило о выплате денежных премий гражданам, предоставившим информацию об иностранных шпионах. За подобного рода данные доноситель может получить от 10 до 500 тысяч юаней (от 1,5 до 72 тысяч долларов) в зависимости от ценности предоставленных сведений.