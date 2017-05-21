CNN узнал о расследовании возможной утечки радиации на объекте в штате Вашингтон

Власти на полигоне ядерных отходов в Хэнфорде в штате Вашингтон расследуют возможную утечку радиации, сообщает телеканал CBS 6.

На одежде сотрудника предприятия, где в начале прошлой недели обрушился тоннель, был обнаружен радиоактивный материал. Также высокие показатели излучения были зафиксированы на роботизированном устройстве — гусеничном кране, который рабочие извлекли из резервуара для ядерных отходов.

«Были проведены регламентированные процедуры дезактивации, в том числе изъятие загрязненной одежды. Дальнейшее наблюдение за работником показало, что никакого загрязнения не осталось. Кто-либо из других работников не пострадали», — заявил Питер Бенгтсон, представитель подрядчика Washington River Protection Solutions, работающего на этом предприятии.

WRPS, задействовав специальные инструменты для обнаружения утечки, не обнаружил какой-либо жидкости, вытекающей из резервуара. Тем не менее, сотрудники готовятся осуществить визуальную проверку при помощи видеоинструментов.

Чиновники штата призвали Министерство энергетики США расследовать инцидент и установить, безопасно ли на этом объекте.

9 мая работники предприятия обнаружили, что часть туннеля на том месте, где находится склад ядерных отходов, рухнула, при этом образовалось отверстие размером около шести метров. Чиновники утверждают, что утечки радиации при этом не произошло, а в провале — чистая почва.

Туннель, изготовленный из дерева и бетона и покрытый трехметровым слоем почвы, был построен во время холодной войны для перевозки железнодорожных вагонов с оборудованием, загрязненным в процессе производства плутония. По данным Министерства энергетики, он был запечатан с середины 1990-х годов.

Обрушение туннеля вызвало опасения широкомасштабной утечки радиации на объекте. Находящийся там резервуар с двойной оболочкой AZ-101 содержит 3,6 тысячи кубометров ядерных отходов.