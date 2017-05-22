Cacharel посвятил новые ароматы фламинго

Французская марка Cacharel представила летнюю коллекцию ароматов под названием L'Eau Flamingo. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы бренда.

Среди новинок — фруктово-цветочный аромат Amor Amor с нотами жасмина. Также в линейке представлен мускусно-цветочный аромат Noa. Все парфюмы заключены во флаконы с изображением птицы.

Фото: пресс-служба Cacharel 1 /3

Cacharel — французская марка, под которой продается одежда, обувь, аксессуары и парфюмерия. Компания основана 1958 году Жаном Буске. Первый фирменный аромат был выпущен в 1978 году и получил название Anais Anais.