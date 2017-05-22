В сети появился клип на новую песню президента Киргизии

Видеоклип к песне «Матери», сочиненной президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым, появился в сети. Ролик доступен на YouTube.

Шестая по счету композиция звучит на киргизском языке в мелодике городского романса и повествует о любви к матери. Видеоряд включает виды гор, а также кадры с малой родины Атамбаева — села Арашан Чуйской области.

Как передает «АКИпресс», слова к песне написаны киргизским лидером почти 40 лет назад и доработаны после смерти его мамы. Отмечается, что за два дня ролик набрал свыше 14,5 тысячи просмотров в интернете.