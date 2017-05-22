Остановивший вирус-вымогатель хакер сбежал из дома из-за журналистов

Хакер и специалист по информационной безопасности Маркус Хатчинс (Marcus Hutchins), известный под ником Malware Tech, вынужден был сбежать из дома после того, как журналисты раскрыли его личные данные и место проживания. Об этом он сообщил в своем Twitter.

«Одно из крупнейших изданий Британии опубликовало фото моего дома, полный адрес и инструкции, как добраться. Теперь придется переезжать», — отметил Хатчинс. Он также посетовал на то, что «таблоидам интересна не сама история, а стоящие за ней люди».

«Я знал, что пять минут славы будут ужасны. Но я и представить не мог, насколько. Британские таблоиды очень назойливы», — подытожил он и попросил подписчиков порекомендовать хорошего риелтора.

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Хатчинс прославился тем, что вместе с с сотрудником компании Proofpoint Дариеном Хуссом (Darien Huss) остановил распространение вируса-вымогателя WannaCry, обнаружив зашитое в коде вредоносной программы незарегистрированное доменное имя и выкупив его за 11 долларов.

После этого The Telegraph выяснила, что именно Хатчинс ведет профиль Malware Tech. Журналисты также сообщили, что 22-летний хакер-самоучка живет в графстве Девон и рассказали о его семье.