Подвозивший Анну Семенович Rolls-Royce протаранил трамвай в Екатеринбурге

В центре Екатеринбурга лимузин Rolls-Royce протаранил трамвай. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщает агентство «Новый день».

ДТП произошло 19 мая. Ранее в тот же день автомобиль перевозил певицу Анну Семенович, но в момент столкновения в машине находился только шофер. В результате аварии никто не пострадал.

По информации собеседника агентства, Семенович прибыла в город для некой закрытой вечеринки. Известно, что в день аварии в столицу Свердловской области также прилетел певец Авраам Руссо.

Как передает Ura.ru, ДТП с участием Rolls-Royce прозвали «самой дорогой аварией в Екатеринбурге». Так, издание приводит слова пользователей соцсетей. В своих постах они предполагают, что один такой лимузин стоит полтора-два трамвая.

Анна Семенович — российская фигуристка, певица, актриса и телеведущая. В паре с Романом Костомаровым завоевывала призовые места в международных соревнованиях по фигурному катанию. После травмы мениска ушла из спорта, пела в составе групп «Ангелы Чарли» и «Блестящие», затем начала сольную карьеру. Снималась в сериалах и в кино, принимала участие в шоу «Звезды на льду» и «Ледниковый период».