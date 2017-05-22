За час до приезда Трампа в Тель-Авиве автомобиль сбил пятерых человек

Минимум пять человек пострадали из-за наезда автомобиля на пешеходов в Тель-Авиве. Власти не исключают версию теракта. Об этом сообщают местные телеканалы, информацию передает РИА Новости.

Инцидент произошел за час до планируемого приезда в город президента США Дональда Трампа. «Подозрения на преднамеренный автомобильный наезд на улице Яффо в Тель-Авиве. Пострадали пять-шесть человек», — сообщил Десятый телеканал. В экстренных службах города информацию о случившемся подтверждают. «В 11.22 получено сообщение о пешеходах, сбитых автомобилем в Тель-Авиве», — передает агентство сообщение скорой помощи города.

Трамп прибывает в Израиль 22 мая в рамках первого международного турне в качестве главы государства.