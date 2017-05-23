Китаец провел по городу крокодила на поводке и сделал из него шашлык

Житель китайского города Шэньян, провинция Ляонин, провел крокодила на поводке по людной улице, а затем сделал из него шашлык. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Крокодил с обмотанной изолентой пастью шагал за своим хозяином на задних лапах в специальной упряжи. Необычное зрелище привлекло множество зевак. Некоторые прохожие пытались сфотографироваться с рептилией.
Китаец привел крокодила к своей шашлычной, после чего забил хищника и пожарил его мясо на продажу.
Длина рептилии составляла около полутора метров. Она выросла на ферме, где разводят крокодилов на мясо.
10 мая сообщалось, что в Шанхае два курьера украли и съели черного лебедя в одном из местных парков.