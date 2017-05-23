Ученые заподозрили Китай в завышении численности населения на две Испании

Население Китая может быть на 90 миллионов человек меньше, чем утверждает официальная статистика. Это примерно вдвое превышает число жителей Испании (46 миллионов человек). Такой вывод после проведенного исследования делает ученый И Фусянь, профессор Висконсинского университета в Мэдисоне (США). Свои данные он представил во время доклада в Пекинском университете, их приводит The South China Morning Post.

По слова профессора, фактическая численность населения КНР — 1,29 миллиарда человек, тогда как официальные данные — 1,37 миллиардов. И Фусянь утверждает, что Китаю нужно не ограничение рождаемости, а ее стимулирование. В КНР живет больше всего в мире людей старше 60 лет — их примерно 15,5 процента. По расчетам ООН, к середине века 500 миллионов китайцев преодолеют этот возрастной рубеж. «Правительство [Китая] переоценило уровень рождаемости и недооценило скорость демографических изменений», — пояснил профессор.

Широкая кампания по регулированию рождаемости в Китае, получившая название «Одна семья — один ребенок», развернулась в 1979 году и действовала до 2015-го. Цель ее заключалась в ограничении численности населения КНР к 2000 году уровнем в 1,2 миллиарда человек. В ходе реализации в программу вносились коррективы. Поставленная задача была в основном выполнена: к 1 ноября 2000 года в Китае заданный уровень был превышен всего на 42,5 миллиона граждан. Плюс около 30 миллионов вообще не попали в статистику — они жили и работали без документов.

Но у программы были и нежелательные последствия: в Китае наблюдаются гендерный дисбаланс и стремительное старение населения. Также многие китайцы практикуют селективные аборты: сохраняют ребенка только в том случае, если ждут рождения мальчика.

29 октября 2015 года гражданам КНР разрешили иметь по два ребенка.