Надругавшемуся над школьницей и задушившему ее волгоградцу вынесли приговор

Суд в Волгограде вынес приговор 31-летнему местному жителю Дмитрию Зайченко, который в октябре 2016 года надругался над своей 15-летней соседкой, задушил ее и украл вещи жертвы. Об этом во вторник, 23 мая, говорится в пресс-релизе Следственного комитета России (СКР), поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Как сообщают в СКР, Зайченко признан виновным по статье 105 УК РФ («Убийство»), статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера») и статье 158 УК РФ («Кража»). Ему назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима с последующим ограничением свободы на два года.

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Осужденный был задержан в Волгограде 5 октября 2016 года. Свою вину Зайченко признал, отметив, что находился под действием наркотиков.

О пропаже девочки вечером 2 октября 2016 года заявила ее мать. Школьница с подругами посещала секцию, занятия в которой закончились днем, однако домой не вернулась, а ее мобильный телефон был отключен. При этом девочки вместе дошли до своего двора.

По версии следствия, преступник встретил школьницу в подъезде и попросил ее зайти в его квартиру, чтобы помочь по хозяйству. После этого он закрыл дверь и сломал замок, чтобы девочка не смогла убежать, а затем надругался над ней и задушил. Сняв со своей жертвы золотые украшения и забрав у погибшей мобильный телефон, Зайченко спрятал тело под диван, а ночью выбросил в мусорный бак.