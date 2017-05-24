Шойгу рассказал о формировании армейских корпусов на флотах

В составе трех флотов в рамках реорганизации береговых войск созданы армейские корпуса. Об этом, как передает ТАСС, сообщил министр обороны Сергей Шойгу, выступая в Совете Федерации.

«В целях повышения эффективности управления береговые войска переходят на организационную структуру армейских корпусов. Уже сформировано три армейских корпуса — на Северном, Балтийском и Черноморском флотах», — сказал Шойгу.

В апреле 2017 года Шойгу на коллегии заявил, что на Кольском полуострове развернуто управление 14-го армейского корпуса.

В декабре 2016 года 22-й армейский корпус был создан в Крыму.

В мае 2016 года сообщалось, что в Калининградской области сформировано управление 11-го армейского корпуса, его возглавил генерал-майор Юрий Яровицкий.