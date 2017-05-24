Американец признался в краже запчастей для президентских вертолетов

Житель американского штата Вирджиния признался в краже запчастей для президентских вертолетов на общую сумму почти в 100 тысяч долларов. Об этом сообщает Associated Press.

По информации агентства, 34-летний Брендан Бейкер (Branden Baker) рассказал, что вынес с базы Marine One, где обслуживаются вертолеты для первого лица государства, в общей сложности более 50 усилителей изображения и приборов ночного видения. Как он проникал на территорию, не сообщается. Добычу мужчина продавал на интернет-аукционе eBay. По версии следствия, преступления совершались с 2013 по 2015 год.

Бейкеру грозит до 10 лет тюрьмы. Кроме того, он по досудебному соглашению должен выплатить 94 тысячи долларов ущерба. Вынесение приговора назначено на август.

В октябре 2016 года шестеро американских военнослужащих были задержаны за кражу армейского снаряжения и его последующую продажу. В перечне похищенного — гарнитуры для раций, летные шлемы, бронежилеты, медикаменты, прицелы для гранатометов, запчасти и аксессуары для винтовок и пулеметов. Однако наибольшей популярностью пользовались крепления для установки приборов ночного видения на каски.