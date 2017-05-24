На водителя Maybach в Москве напали с коктейлем Молотова

В Москве на водителя Mercedes Maybach совершено нападение: неизвестный швырнул в его автомобиль коктейль Молотова. Об этом агентству «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел во вторник, 23 мая. По словам потерпевшего, он остановился перед воротами дома на улице 3-я Фрунзенская и ждал, пока их откроет охрана. В это время в зеркало заднего вида он увидел, что к его автомобилю бежит мужчина, в руках у которого бутылка с зажигательной смесью. «Опасаясь за свою жизнь и иномарку, заявитель резко тронулся с места, и в этот момент незнакомец швырнул бутылку, которая разбилась о багажник», — сообщил собеседник агентства.

Неподалеку от своего автомобиля потерпевший увидел автомобиль Toyota RAV4, который резко набрал скорость и скрылся. По словам потерпевшего, внутри автомобиля сидели четверо, среди них был бросивший коктейль Молотова.

По данным полиции, нападение на Maybach произошло уже не в первый раз. По данному факту в марте 2017 года возбудили уголовное дело.