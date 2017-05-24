Летчик-испытатель «МиГа» стал Героем России

Президент России Владимир Путин за проявленное мужество при пилотировании и испытании авиационной техники присвоил звание Героя России и вручил медаль «Золотая звезда» старшему летчику-испытателю корпорации «МиГ» Михаилу Беляеву. Об этом в среду, 24 мая, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе предприятия.

«Процесс создания нового самолета — титаническая работа, начиная с идеи, проектирования до воплощения летательного аппарата в металле и проведения первого вылета, поставки заказчику. Летчик-испытатель находится лишь на вершине айсберга. Поэтому это награда большого коллектива известной на весь мир Корпорации "МиГ"», — заявил Беляев.

Торжественная церемония прошла в Екатерининском зале первого корпуса Кремля.

Михаил Беляев — летчик-испытатель 1 класса. Родился в 1967 году, в 1988 году закончил авиационное училище в Чернигове. В 1995 — центр подготовки летчиков-испытателей в Ахтубинске. С 1996 на испытательной работе в РСК МиГ. Участвовал в испытаниях различных вариантов самолетов МиГ-23, 27, 29, 31, 35, МиГ-АТ. Выполнял первые полеты на МиГ-35 и МиГ-29К/КУБ, в том числе с палубы авианосца.