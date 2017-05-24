Пассажирка получила письмо с матерными ругательствами от авиакомпании Emirates

Сотрудники клиентской службы авиакомпании Emirates случайно отправили письмо с нецензурными выражениями британской пассажирке. Об этом сообщает газета The Independent.

По данным издания, инцидент произошел в апреле. Клэр Финч (Claire Finch) запросила у перевозчика компенсацию в размере 600 евро за задержку рейса Манчестер — Дубай. Женщина получила электронное письмо от Emirates с подтверждением того, что ее заявка будет удовлетворена.

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Но вскоре после этого Финч пришло еще одно сообщение. Матерное ругательство было как в теме этого письма, так и в его тексте. Финч обратилась с жалобой в авиакомпанию. Ждать ответа ей пришлось около четырех недель.

Представитель перевозчика пояснил, что отправленное Финч сообщение было частью служебной переписки и никоим образом не касалось ни ее, ни других пассажиров. Женщина получила письмо случайно, так как ее электронной адрес по ошибке указали в копии.

В Emirates извинились перед Финч за этот случай. Представители компании назвали неприемлемыми использованные в письме выражения и пообещали, что примут меры в связи с данным происшествием.

В октябре 2016 года стало известно об истории жительницы Лос-Анджелеса, которой пришло сообщение с непристойными ругательствами от туристического сервиса Expedia.