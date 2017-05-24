Директора частного пансионата в Сибири обвинили в смерти 18 пожилых постояльцев

Директору пансионата в поселке Емельяново Красноярского края предъявлено обвинение после гибели 18 пожилых постояльцев. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 24 мая.

Ему вменяется статья 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть»).

В ходе следствия установлено, что с сентября 2011-го по июнь 2016 года обвиняемый заключал с родственниками престарелых людей договоры об оказании услуг стоимостью от 15 до 30 тысяч в месяц. За эти деньги пансионат предоставлял пенсионерам проживание, личный уход, питание, вызов скорой помощи. Однако, как установили следователи, постояльцы в возрасте от 78 до 93 лет умирали в среднем через две недели после поступления. Им при ухудшении состояния здоровья не вызывалась скорая помощь.

«Проведенная санитарно-эпидемиологическая судебная экспертиза выявила существенные нарушения санитарных норм, создающих угрозу для жизни и здоровья постояльцев пансионата», — говорится в пресс-релизе. Выявленные Роспотребнадзором нарушения директор пансионата не устранил, указали в СК.

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«При поступлении родственники пенсионеров заключали с учреждением договор на оказание услуг. В нем был пункт, что сумма, внесенная за постояльца, является невозвратной. А оплатить нужно было несколько месяцев вперед. К примеру, за полгода, при оплате до 30 000 в месяц. Человек умирал, обслуживать его было не нужно. А деньги оставались», — рассказывает газете «Комсомольская правда» представитель управления СК по Красноярскому краю Ольга Шаманская.

По данным издания, речь идет о пансионате «Калина Красная», где из 18 пенсионеров — 10 — умерли от острой пневмонии, один от внезапного сердечного приступа, еще несколько после комы, вызванной сахарным диабетом.

В настоящее время учреждение продолжает работать, но под другим названием. Потерпевшими по делу признаны 15 человек — родственники погибших престарелых.

Обвиняемый свою вину не признал.

