Начальник Генштаба России нашел в Дамаске позитив

Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, вернувшись из Дамаска, доложил министру обороны Сергею Шойгу, что настроения в городе позитивные. Об этом глава военного ведомства сообщил в среду, 24 мая, передает «Интерфакс».

«У нас впечатления, о которых он доложил, естественно, они самые-самые позитивные. Жизнь в Дамаске кардинально изменилась», — заявил министр. Он добавил, что руководство Минобороны бывает в Сирии регулярно.

По словам Шойгу, меры по прекращению огня в Сирии оказали благоприятное влияние на город и население. Он отметил, что Россия возлагает большие надежды на встречу в Астане в начале июня, где продолжится процесс урегулирования ситуации.

Российская авиагруппа была развернута в Сирии в сентябре 2015 года по просьбе Дамаска, после чего включилась в борьбу с исламистскими группировками. С 17 ноября того же года в сирийской операции периодически принимают участие самолеты Дальней авиации, взлетающие с аэродромов на территории России.