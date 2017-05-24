Верховный суд Латвии оставил министров без двух туалетов

Представители Верховного суда Латвии, который находится в одном здании с кабмином, ограничили доступ в две уборные. На протяжении уже около трех недель в них не могут войти даже министры, сообщает mixnews.lv со ссылкой на канал LNT.

Двери теперь оборудованы специальной системой контроля доступа и открыть их теми же пропусками, которые выдаются при входе в здание правительства, нельзя.

Глава департамента по связям канцелярии кабмина Линда Якобсоне отметила: «Эти две уборные находятся в той стороне здания, которая принадлежит Верховному суду. Очевидно, по каким-то причинам они сочли правильным закрыть [их]».

Между тем, по словам представителя ВС Расмы Звейниеце, в эти туалеты могут попасть только работники суда, решение такое было принято из-за их технического состояния. «Они не в столь хорошем состоянии, чтобы их эксплуатировало большое количество людей. Мы не один раз информировали канцелярию об этой проблеме с просьбой ее исправить. До тех пор пока не отремонтированы водяные стояки и [не исправлены] другие технические поломки, туалеты будут закрыты для использования», — пояснила она. Система контроля, добавила Звейниеце, обошлась в 385 евро.

Как указали в кабмине, в здании есть и другие уборные, однако они расположены немного дальше, чем те, доступ в которые ограничил Верховный суд.

Между тем, ВС готов в порядке исключения открывать туалеты с одним условием — кабмин обязан выделить уборщицу, которая бы наводила там порядок каждые 30 минут.