Этнической китаянке из США посулили 150 лет тюрьмы за продажу технологий Пекину

Американке китайского происхождения по имени Сы Чэнь из Калифорнии грозит до 150 лет тюрьмы за попытку продажи Пекину секретных технологий. Об этом в среду, 24 мая, сообщает CNBC.
Согласно обвинительному заключению, Сы купила и попыталась переправить в Китай оборудование, используемое в системах защиты линий связи без оформления необходимых лицензий от Министерства торговли США. Как следует из материалов дела, подозреваемая пыталась скрыть содержимое упаковок, сменив на них маркировку.
«Федеральные законы в области экспорта предназначены для защиты американских интересов. Они помогают предотвратить распространение технологий, которые могут попасть не в те руки», — заявила исполняющая обязанности прокурора Сандра Р. Браун.
Кроме того, Сы обвиняются в сговоре, отмывании денег, предоставлении ложных сведений при подаче иммиграционных документов и использовании поддельного паспорта.
27 октября 2016 года сообщалось, что китайская разведка выкрала у Пентагона секретные планы, разработанные на случай конфликта США и КНР. По информации Washington Free Beacon, сотрудники разведслужб Китая не раз проникали в американские ведомства, отвечающие за национальную безопасность, в том числе в ФБР и Тихоокеанское командование вооруженных сил. Шпионы также взламывали учетные записи электронной почты многих чиновников из администрации бывшего президента США Барака Обамы.