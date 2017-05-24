В Николаеве загорелось судно ВМС Украины

Видео: НикВести HD / YouTube

На площадке Черноморского судостроительного завода Smart Maritime Group в Николаеве загорелось морское водолазное судно U700 «Нетешин» украинских ВМС. Об этом в среду, 24 мая, сообщает «НикВести» со ссылкой на источник.

«В данный момент пять экипажей спасателей тушат пожар», — рассказал собеседник издания.

Уточняется, что судно загорелось во время работ по замене металла с использованием открытого огня.

«Нетешин», предназначенный для ведения подводных работ на глубине 60 метров, был спущен на воду в 1973 году. В 1992 году судно перешло под юрисдикцию Украины. В 2015 году активисты инициировали кампанию по сбору средств на ремонт, но работы начались только в 2017-м.

