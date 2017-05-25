Российский провайдер интегрированных цифровых услуг «МегаФон» объявил финансовые и операционные результаты за первый квартал 2017 года объявил финансовые результаты за первый квартал 2017 года. Компания предприняла ряд инициатив, которые показали первые признаки восстановления темпов снижения выручки и OIBDA

В частности, консолидированная выручка группы выросла на 14,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 86 254 миллиона рублей, говорится в отчетности компании. Выручка группы по проформе увеличилась приблизительно на 1,4 процента.

Показатель OIBDA за указанный период увеличился на 6,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 32 120 миллионов рублей. Рентабельность OIBDA составила 37,2 процента по сравнению с 40,2 процента в первом квартале 2016 года.

Небольшое снижение консолидированной и мобильной выручки связано со снижением выручки от традиционных услуг голосовой связи, сокращением темпов роста выручки от передачи данных из-за перехода абонентов на пакетные тарифы с бОльшим объемом трафика и включенных услуг, а также с тем, что 2016 год был високосным, поэтому количество дней в отчетном периоде 2017 года меньше. Все выше перечисленное, а также более низкая маржинальность из-за постоянного вынужденного снижения цен в связи с высоким уровнем конкуренции повлияло на снижение OIBDA и рентабельность по OIBDA, говорится в отчетности.

CAPEX снизился на 33,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 9 497 миллионов рублей, дополнительные расходы были направлены на покупку частот.

Свободный денежный поток для акционеров увеличился на 55,8 процента и составил 8 267 миллионов рублей.

Чистый долг компании по состоянию на 31 марта 2017 года составил 221 015 миллионов рублей.

Число абонентов выросло на 1,2 процента за год и составило 77,3 миллиона по состоянию на 31 марта 2017 года.

Как сообщалось ранее, 9 февраля 2017 года компания завершила приобретение доли в 15,2 процента, представляющей 63,8 процента голосующих акций, в акционерном капитале Mail.Ru Group. Группа консолидирует результаты деятельности Mail.Ru с начала 2017 года. «Этот квартал был важным для нас, мы завершили приобретение контролирующей доли вMail.Ru, ведущей компании на рынке русскоязычного интернета. Покупка делает нас уникальным игроком на российском телекоммуникационном рынке, так как мы трансформируемся из традиционного оператора связи в провайдера интегрированных цифровых услуг, — отметил генеральный директор компании «МегаФон» Сергей Солдатенков. — В соответствии с требованиями учетных стандартов сегодня мы впервые представляем консолидированные финансовые результаты группы «МегаФон», включая Mail.Ru».

Сергей Солдатенков также отметил, что наряду с новой бизнес-стратегией «МегаФон» также обновил дивидендную политику. Новая дивидендная политика определяет минимальный уровень дивидендов на уровне 70 процентов от свободного денежного потока для акционеров группы без включения результатов Mail.Ru. «Цель компании обеспечить выплаты дивидендов таким образом, чтобы соотношение чистого долга кOIBDA не превышало значение 2.0 без учета финансовых результатов Mail.Ru, — говорит Сергей Солдатенков. — Однако мы сохраним гибкость в отношении данного показателя, например, в случае привлечения заемных средств для стратегически важных сделок с целью увеличения стоимости акций».

В компании считают, что новая дивидендная политика соответствует рыночной практике, будет простой для понимания и позволит акционерам извлечь выгоду из реализации нашей новой бизнес-стратегии в долгосрочной перспективе.

В соответствии с новой дивидендной политикой по результатам 2016 года совет директоров «МегаФона» рекомендовал акционерам окончательные дивиденды за 2016 год в размере 20,0 миллиарда рублей, что эквивалентно 32,25 рубля на обыкновенную акцию (или ГДР). Выплата дивидендов должна быть утверждена акционерами на годовом общем собрании акционеров, которое состоится 30 июня 2017 года. В случае одобрения сумма дивидендов за 2016 год составит 40,0 миллиарда рублей, что соответствует 64,50 рубля на обыкновенную акцию (или ГДР).

