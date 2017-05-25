RITE поможет NtechLab продвигать продукты за рубежом

Ведущий разработчик алгоритмов в области искусственных нейронных сетей NtechLab и компания RITE («РусАйТиЭкспорт»), специализированная экспортная структура госкорпорации «Ростех», подписали соглашение, в рамках которого RITE включает решения на базе передовой российской технологии распознавания лиц в свой продуктовый каталог для продвижения на международные рынки в составе экосистемных проектов по умному городу. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

Мероприятие состоялось в ходе конференции «Цифровая индустрия промышленной России», которая проходит с 24 по 26 мая 2017 года в Иннополисе, Республика Татарстан.

«Одной из ключевых задач NtechLab является международная экспансия. К приоритетным для компании мировым рынкам относятся США, страны Европейского союза, Китай, Индия и Объединенные Арабские Эмираты. На сегодняшний день география наших партнеров включает страны от Турции до Бразилии, но мы осознаем, что вынуждены конкурировать с крупнейшими интернациональными игроками. Консолидация сил с RITE в данном направлении позволит значительно усилить присутствие NtechLab на зарубежных рынках, оставаясь на лидирующий позициях», — подчеркнул генеральный директор NtechLab Михаил Иванов.

«Это пример пока небольшой, но очень перспективной российской компании, технологии которой по многим показателям опережают международные аналоги. Например, нужно всего 0,5 сек на обработку 1 млрд фотографий. Мы действительно верим, что такие высокотехнологичные решения будут востребованы на приоритетных для RITE рынках», — отметил генеральный директор RITE Егор Иванов.

В 2016 году Госкорпорацией «Ростех» принято решение об учреждении компании «РусАйТиЭкспорт» (RITE) c целью продвижения российских IT-продуктов и сервисов на зарубежные рынки для увеличения доли несырьевого экспорта. Компания призвана формировать образ России как ведущей страны в области ИКТ, способствуя развитию отрасли информационных технологий.

NtechLab – российская компания, разработавшая революционную технологию распознавания лиц на основе нейронных сетей, на базе которых был создан популярный сервис FindFace, осуществляющий поиск людей по фотографиям в социальной сети «ВКонтакте». Алгоритм FindFace продемонстрировал свою эффективность победами в конкурсах MegaFace Benchmark (Университет Вашингтона), обогнав более 100 команд со всего мира, в том числе, решения от Google и Пекинского университета, EmotionNet Challenge (Университет Огайо) - первом в мире соревновании по распознаванию эмоций людей, и занял первую позицию в рейтинге мирового бенчмарка Facial Recognition Vendor Test, организованного Национальным институтом стандартов и технологий Министерства торговли США.

