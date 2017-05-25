«Ростех» разработал АСУ для госкорпораций

Национальный Центр Информатизации (НЦИ) «Ростеха» и компания SAP СНГ разработали автоматизированную систему управления государственной корпорацией (АСУ ГК) для создания цифрового предприятия в госсекторе и промышленном комплексе. Преентация новинки состоялась в четверг, 25 мая, в рамках конференции ЦИПР-2017, передает корреспондент «Ленты.ру».

В АСУ ГК применены лучшие мировые практики по управлению бизнес-процессами полностью адаптированные к российской специфики и требованиям безопасности. Это полнофункциональное комплексное решение для создания цифрового предприятия на модульной архитектуре, которое включает в себя функциональные модули управления финансами, производством, закупками, обеспечивает вертикальную и горизонтальную интеграцию бизнес-процессов.

При этом АСУ ГК способно обеспечивить поддержку всех этапов жизненного цикла изделий, контролировать производственные процессы в режиме реального времени, обеспечивать качество продукции. Разработка, с учетом стоящих задач по конверсии оборонных предприятий, которые к 2030 году должны довести объемы выпуска гражданской продукции с нынешних 10-15 процентов до 50 процентов, имеет особую актуальность.

Директор по работе с предприятиями машиностроения компании SAP СНГ Сергей Карпуничев, выступая на конференции ЦИПР-2017, констатировал, что оборонные предприятия зачастую не видят своего клиента и не готовы бороться за него.

Заказчики же заинтересованы в том, чтобы производитель с ними прорабатывал весь жизненный цикл изделия. «Контракты жизненного цикла могут стать источником финансирования. Они большей степени интересны для банков, которым проще финансировать рассчитанную на годы вперед целую программу», — уверен Карпуничев.

В городе Иннополис (Республика Татарстан) в период с 24 по 26 мая проходит конференция «Цифровая индустрия промышленной России 2017». В ее работе принимают участие представители федеральных министерств и ведомств, региональных органов власти, российские и зарубежные вендоры, предприятия оборонной промышленности, венчурные инвесторы.

