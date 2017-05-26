Порошенко назвал «российскую агрессию» вызовом для всех черноморских стран

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что воссоединение Крыма с Россией и вооруженный конфликт в Донбассе стали вызовом всем черноморским странам. Об этом он сказал в пятницу, 26 мая, в ходе визита в Одессу, передает УНИАН.

«Три года назад агрессор Россия подорвала все устои как мирового, так и регионального порядка, развязав незаконную циничную аннексию Крыма и агрессию против мирной Украины на востоке нашего государства. Такая политика Кремля является вызовом не только суверенитету, территориальной целостности и независимости нашего государства, это вызов глобальной безопасности, вызов Турции, вызов для всех черноморских стран», — заявил Порошенко.

Он также добавил, что благодарен руководству Турции за поддержку украинского суверенитета, признание территориальной целостности страны.

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Турецкие политики неоднократно высказывались о том, что считают Крым частью Украины. Так, 19 февраля премьер-министр страны Мевлют Чавушоглу заявил, что разногласия по этому вопросу между Москвой и Анкарой сохраняются. В сентябре 2016-го президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что поддерживает притязания Киева на Крым. В частности, турецкий лидер заверил своего украинского коллегу Петра Порошенко в том, что восстановление диалога с Москвой не изменит позицию Анкары «о непризнании аннексии Крыма и осуждении нарушения прав крымских татар».

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет РФ в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет страной-агрессором, Москва опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.