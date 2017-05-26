Россиян обуют в стиле научной фантастики

На российский рынок выйдет новая премиальная марка обуви — Rosbalet. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 26 мая.

Создавая образы премьерной коллекции, дизайнер Сергей Козырев выбрал в качестве источника вдохновения современную архитектуру и объекты научной фантастики. «Я черпаю вдохновение в многообразии конструкций мотоциклов, частей автомобилей, смешиваю стильные маскулинные формы с нотами женственности», — сказал он.

Модельный ряд включает туфли-лодочки со скульптурным каблуком, босоножки и полусапожки. Цветовая палитра строится на сдержанных красках: черном, белом, красном и розовом.

Россиянам предложат обувь в стиле научной фантастики.

По словам представителей марки, коллекция демонстрирует инновационный подход к созданию современной обуви. В отделке использованы элементы из матовой кожи. Фактурный каблук составлен из двух частей для придания линии особой архитектурности.