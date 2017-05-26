В музее Москвы пройдет благотворительная ВелоБарахолка

Во дворе Музея Москвы на Зубовском бульваре в субботу, 27 мая, пройдет благотворительная ВелоБарахолка «Все хотят на улицу!». Об этом сообщили «Ленте.ру» организаторы мероприятия.

Все средства, вырученные от продажи винтажных велосипедов, самокатов, роликов и скейтбордов, будут направлены на покупку электрических инвалидных колясок для детского хосписа «Дом с маяком». Стоимость каждой такой коляски составляет около полумиллиона рублей.

Гостям мероприятия организаторы обещают бесплатный вход и дополнительные велопарковки. В программе BMX-шоу от Чемпиона России Антона Евстифеева, концерт и фестиваль еды «Культ Плова». Партнеры ВелоБарахолки приготовили для посетителей более 1000 бутылок различных прохладительных напитков и столько же порций мороженого. Весь день на площадке будут звучать DJ-сет, а вечером состоится концерт Polina Ice и вокальной группы «Ромарио».

Здесь же можно будет провести техосмотр велосипеда и получить рекомендации от профессионального спортсмена и веломеханика Дениса Дедкова, а заодно проверить готовность организма к летнему спортивному сезону с помощью программы check-up.