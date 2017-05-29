Умер бывший премьер-министр Греции Константин Мицотакис

Бывший премьер-министр Греции Константин Мицотакис, один из самых известных политических деятелей Греции, умер в понедельник, 29 мая, на 99-м году жизни. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на семью политика.

Мицотакис, чья политическая карьера длилась более полувека, был премьер-министром Греции с 1990 по 1993 год.

Константин Мицотакис родился в октябре 1918 года на Крите, получил высшее юридическое и экономическое образование. Впервые он был избран в парламент в возрасте 28 лет от Либеральной партии. Он занимал несколько министерских поста, после чего, в 1984 году, стал лидером консервативной партии «Новая демократия».

Мицотакис ушел из парламента в январе 2004 года, но остался почетным президентом партии. Его сын, Кириакос, является действующим президентом «Новой демократии», ныне главной оппозиционной политической организации в стране.