Патриарх Кирилл стал почетным доктором Киргизско-Российского университета

Патриарху Московском и всея Руси Кириллу присудили звание почетного доктора Киргизско-Российского славянского университета (КРСУ) имени Ельцина. Об этом в понедельник, 29 мая, сообщает ТАСС.

Звание было присвоено «за огромный вклад в укрепление мира и дружеских связей между народами Кыргызстана и России, за развитие духовности и нравственных принципов и человеческих отношений между людьми». Патриарху вручили докторскую мантию и диплом.

Ранее почетными докторами КРСУ избирались президент России Владимир Путин, патриарх Московский и всея Руси Алексий II и другие.

У патриарха множество ученых званий и степеней. Так, в ноябре 2016 года он стал почетным доктором Санкт-Петербургского государственного университета, в апреле 2015 года — почетным доктором Дипломатической академии МИД России. Также он является почетным доктором МГУ имени Ломоносова, МИФИ, почетным профессором Военной академии РВСН имени Петра Великого, почетным доктором Государственного университета Перуджи (Италия).

Киргизско-российский славянский университет существует с 1993 года, в 2004 году указом президента Киргизии вузу присвоили имя первого президента России Бориса Ельцина. Сейчас в КРСУ работают семь факультетов, шесть научно-исследовательских институтов, 15 научных и образовательных центров. В нем обучаются более девяти тысяч студентов.