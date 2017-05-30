Умерла первой сообщившая об атомной бомбардировке Хиросимы японка

Умерла женщина, первой сообщившая о том, что США сбросили ядерную бомбу на Хиросиму. 86-летняя Ёсиэ Ока скончалась в одном из местных госпиталей еще 19 мая, однако ее семья сообщила об утрате во вторник, 30 мая. Об этом пишет Kyodo News.

Причиной смерти стала злокачественная лимфома.

Оке было 14 лет, когда была совершена атомная бомбардировка. Девушка тогда работала связным в центре военного командования Императорской армии Японии. Сразу после падения бомбы она сообщила о произошедшем военным в городе Фукуяма. «Хиросима почти полностью разрушена. На нас сбросили бомбу нового типа», — сказала она тогда.

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В течение жизни женщина, страдавшая от различных последствий бомбардировки, активно выступала на мероприятиях, в ходе которых делилась своим опытом и призывала к ядерному разоружению.

США провели атомную бомбардировку японских городов Хиросима и Нагасаки в августе 1945 года, чтобы ускорить капитуляцию противника во Второй мировой войне. По имеющимся данным, общее число погибших в этих двух городах составило от 150 до 240 тысяч человек. Применение такого типа оружия против мирных людей стало первым и последним в истории человечества.

