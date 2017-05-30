Вышел пятый сезон «Карточного домика»

Вышел пятый сезон американского сериала «Карточный домик». Все 13 эпизодов появились на стриминг-сервисе Netflix во вторник, 30 мая.

Создатели также опубликовали в Twitter-аккаунте проекта финальный тизер сезона.

— House of Cards (@HouseofCards) 30 мая 2017, 07:00

«Как вы видите, отцы-основатели такого не планировали. А я — да. Познакомьтесь со своим новым папочкой», — говорит в видеозаписи главный герой Фрэнк Андервуд, которого играет Кевин Спейси.

Премьера «Карточного домика» состоялась на Netflix в феврале 2013 года. Режиссером первых двух серий и исполнительным продюсером проекта выступил Дэвид Финчер. Сериал показывает путь вымышленного политика Андервуда от конгрессмена до президента США. Спейси получил за свою роль премию «Золотой глобус».