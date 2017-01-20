Названа дата выхода пятого сезона «Карточного домика»

Видео: Netflix US & Canada / YouTube

Netflix назвал дату выхода пятого сезона «Карточного домика». Премьера новых эпизодов состоится 30 мая этого года. Соответствующий ролик опубликован на YouTube-канале стримингового сервиса.

Ранее сообщалось, что создатель проекта сценарист Бо Уиллимон больше не будет работать над политической драмой.

«Карточный домик» появился на Netflix 1 февраля 2013-го. Сюжет строится вокруг персонажа Кевина Спейси — вымышленного американского политического деятеля Фрэнка Андервуда, который с помощью интриг и убийств проходит путь от конгрессмена до президента США. В 2015 году актер получил за эту роль «Золотой глобус». Сериал продлили на пятый сезон, новые эпизоды покажут в 2017 году.