Lacoste снял ролик о вечной любви

Видео: Lacoste / Youtube

Французская компания Lacoste представила рекламный ролик, посвященный любви с первого взгляда. Видео опубликовано на YouTube. По сюжету, главные герои сталкиваются на перроне, но встретиться вновь они смогут только спустя почти сто лет. Единственная вещь, которая почти не меняется все эти годы — фирменное бежевое поло.

Lacoste производит одежду, парфюмерию, очки, часы и изделия из кожи. Логотип бренда — изображение зеленого крокодила. До 2012 года компанию контролировала семья Лакост, затем 93,3 процента акций марки были проданы швейцарской группе Maus Frere.