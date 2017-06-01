Почта банк нарастит число отделений в Татарстане до 300

В рамках Петербургского международного экономического форума глава Почта банка Дмитрий Руденко и президент Татарстана Рустам Минниханов подписали соглашение о сотрудничестве между республикой и финансовой организацией, передает Rambler News Service.

Почта банк до конца 2017 года откроет более 300 отделений в Татарстане. На данный момент сеть банка в Татарстане насчитывает около 150 отделений.

К концу 2017 года она составит более 300 точек в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске, Елабуге, Нижнекамске, Лениногорске и других городах. Банкоматная сеть Почта банка в регионе превысит 100 устройств.

В почтовых отделениях банк присутствует в двух форматах. Первый — это оборудованный банкоматом клиентский центр с сотрудниками финансового учреждения. Второй формат предусматривает предоставление базового набора финансовых услуг сотрудником «Почты России», прошедшим дополнительное обучение.