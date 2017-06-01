Газета узнала о привязке криптовалюты к золоту

Блокчейн-платформа GoldMint, запущенная основателями компании «Лот-Золото», занимающейся скупкой золота, задумала выпускать криптовалюту, привязанную к стоимости драгоценного металла. Для этого были привлечены 600 тысяч долларов инвестиций, сообщает, в четверг, 1 июня «Коммерсантъ».

Как сообщил изданию сооснователь GoldMint Дмитрий Плущевский, помимо ограниченного количества токенов MNT компания планирует выпускать токены Gold, которыми можно будет рассчитываться, в том числе для купли-продажи товаров и услуг. Их стоимость будет приравнена к цене тройской унции золота на London Bullion Market и обеспечена в хранилищах банков-партнеров проекта.

«Сейчас юридическое лицо проекта GoldMint в процессе регистрации. Это будет фонд в юрисдикции Сингапура, в уставе которого будет описана привязка токенов к распределению доходов фонда», — рассказал Плущевский.

Как рассказал газете гендиректор ИК «Форум» Роман Паршин, на рынке уже есть ряд привязанных к золоту криптовалют, однако, по оценке бизнесмена, большого успеха они не достигли.