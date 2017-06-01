Имена российских знаменитостей появились в списке налоговых должников Юрмалы

Несколько российских знаменитостей могли попасть в список налоговых должников в Юрмале (Латвия). Перечень лиц, не оплативших пошлину на недвижимость, опубликован на сайте городской думы.

В списке указаны имена и фамилии должников, а также даты их рождения. Некоторые из них совпадают с персональными данными известных россиян: президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка, певицы Ларисы Долиной и певца Бориса Моисеева, жены артиста Аркадия Укупника Натальи.

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По информации РИА Новости, все перечисленные лица владеют недвижимостью в Латвии.

При этом в думе агентству рассказали, что не могут установить, проживают ли указанные в списке лица в стране или нет. Однако, вне зависимости от этого, они обязаны платить налог. Собеседник РИА Новости пояснил, что должнику сначала высылают предупреждение о задолженности, а затем, если выплата не произведена, дело переходит судебному исполнителю.

Из указанных в перечне российских знаменитостей статус «принятие исполнительного документа» стоит только у Долиной.