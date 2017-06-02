Гигантский завод по высасыванию углерода из атмосферы запустили в Швейцарии

Швейцарская компания Climeworks запустила первый и крупнейший в мире коммерческий завод, высасывающий углекислый газ из атмосферы Земли. Об этом сообщает Science News.

Завод располагается недалеко от Цюриха. Для высасывания углекислого газа применяется технология DAC (Direct air capture), прямой захват и очистка воздуха. Она предполагает использование волокнистого губчатого фильтрующего материала, пропитанного специальными химическими веществами (аминами — производными аммиака, которые связываются с углекислым газом). Проходящий через этот фильтр воздух очищается от углекислого газа.

Аналогичные технологии используются на МКС и подводных лодках. Ожидается, что в год завод будет собирать до 900 тонн газа (ежегодно люди выбрасывают в атмосферу 40 миллиардов тонн парниковых газов), что эквивалентно выбросам от примерно 200 автомобилей. Соединение затем планируется продавать сельскохозяйственным производителям, в частности, на выращивание овощей.

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Эксперты неоднозначно относятся к заводу Climeworks. В 2015 году Национальная Академия наук, инженерии и медицины (США) выпустила доклад, в котором отмечалось, что деятельность подобных предприятий не приведет к сокращению выбросов парниковых газов.

Несмотря на это, проект компании Climeworks поддержан Швейцарским федеральным управлением энергетики и ЕС, а также стал победителем конкурса Virgin Earth Challenge.