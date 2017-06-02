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Британцы пожаловались на сцену по ТВ с намеком на групповое изнасилование

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Британский регулятор Ofcom получил жалобы на сериал «Улица Коронации», в котором показали сцену, намекающую на групповое изнасилование несовершеннолетней героини. Об этом пишет The Daily Mail.

По сюжету, бойфренд 16-летней героини Бетани Платт отправляет ее в комнату, куда заходят трое мужчин. Они обступают девушку и закрывают дверь.

Зрителей канала ошеломила эта сцена. После показа по ТВ соцсети наводнили сотни гневных сообщений о недопустимости сцен «группового изнасилования» на телевидении.

«Меня тянет тошнить, это не должно показываться на массовом телевидении».

«Этот сюжет причиняет мне физическую боль»

«Как вы могли показать эту сцену в таких деталях», — обращались пользователи к создателям сериала. «Вид трех мужчин, заходящий в одну комнату, никогда мне причинял мне столько страданий», — написала одна из них.

The Daily Mail отмечает, что в то же время ряд поклонников заступился за сериал, объяснив, что подобные эпизоды важны для повышения осведомленности.

«Улица Коронации» (Coronation Street) выходит с 1960 года. Он удостоен множества премий. В Британии его сокращенно называют Corrie («Кори»).

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