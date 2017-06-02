ЮНЕСКО вручила лучшим молодым ученым совместные с «ФосАгро» и IUPAC гранты

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в рамках Петербургского международного экономического форума вручила лучшим молодым ученым со всего мира совместные с группой «ФосАгро» и Международным союзом теоретической и прикладной химии (IUPAC) гранты на исследования в области «Зеленой химии». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Решение о реализации проекта «Зеленая химия для жизни» было принято 29 марта 2013 года в штаб-квартире ЮНЕСКО (Париж, Франция). Его цель — поддержка молодых талантливых ученых, занимающихся исследованиями в области «Зеленой химии» с целью решения жизненно важных для развития цивилизации проблем.

Уникальность программы состоит в том, что впервые за многолетнюю историю ЮНЕСКО и всей системы ООН инициатива такого рода реализуется на внебюджетной основе за счет средств российского бизнеса. Финансирование поддержки научных разработок молодых ученых со всего мира в рамках данного гранта при содействии Министерства иностранных дел РФ и Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО обеспечивает группа «ФосАгро». Изначально проект был рассчитан до 2018 года, но сегодня было объявлено о его продлении еще на три года — до 2021 года.

Лауреаты могут использовать свой денежный приз для того, чтобы провести глубокие фундаментальные и прикладные исследования и предложить готовые инновационные решения в области эффективного использования природных и вторичных ресурсов.

«Благодаря нашим совместным усилиям в рамках программы "Зеленая химия для жизни" работа по минимизации воздействия на окружающую среду приобретает все большее практическое значение, — заявил член Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, генеральный директор "ФосАгро" Андрей Гурьев. — И я надеюсь, будет приносить положительный мультипликативный эффект всему нашему обществу. Именно поэтому мы выступили с инициативой о продлении программы "Зеленая химия для жизни" еще на три года».

В свою очередь руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Артем Сидоров выразил признательность «ФосАгро» за инициативу учреждения системы грантов для молодых ученых. «И как руководитель федеральной службы по надзору в сфере природопользования хотел бы отметить, что сегодня деятельность "ФосАгро" строится в соответствии с принципами ответственного природопользования. Проводится соответствующая экологическая политика, реализуется большое количество природоохранных мероприятий, в которых мы четко и конструктивно взаимодействуем», — подчеркнул он.