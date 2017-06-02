На фанатов «Гарри Поттера» наденут браслеты

Американская марка ThinkGreek выпустила коллекцию украшений, посвященную серии книг и фильмов о мальчике-волшебнике Гарри Поттере. Об этом сообщает The Metro.

К браслетам прилагаются различные шармы: в виде замка Хогвартс, поезда, совы и волшебной шляпы. Отдельные модели в линейке выполнены в стилистике факультетов школы волшебства. Например, браслет, посвященный Гриффиндору выполнен в золотом цвете и дополнен эмблемой со львом, а украшение в честь Слизерина дополняет подвеска в виде змеи. Браслеты уже появились в продаже, цены на них варьируются от 20 до 50 долларов.

Фото: Thinkgeek.com 1 /4

Поттериана — серия книг британской писательницы Джоан Роулинг о юном волшебнике Гарри Поттере, первая из которых вышла в 1998 году. Романы переведены на 77 языков и изданы общим тиражом более 500 миллионов экземпляров. Книги экранизированы, главные роли в фильмах исполнили Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон.

В конце 2016 года австралийская марка Sapphire Studios представила коллекцию помолвочных колец по мотивам кинофраншизы. На выбор представлены несколько вариантов украшений. Одна из моделей напоминает снитч — золотой мяч для игры в Квиддич, а другая — «Дары смерти» (разделенный пополам треугольник, в который вписана окружность).