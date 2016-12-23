Австралийцы сделали фанатам «Гарри Поттера» помолвочные кольца

Австралийская ювелирная марка Sapphire Studios выпустила коллекцию помолвочных колец по мотивам кинофраншизы и серии книг о волшебнике Гарри Поттере. Об этом сообщает The Mashable.

На выбор представлены несколько вариантов украшений. Одна из моделей напоминает снитч — золотой мяч для игры в Квиддич, а другая — «Дары смерти» (разделенный пополам треугольник, в который вписана окружность).

Кольца изготавливаются из белого, желтого или розового золота и декорируются бриллиантами. Цены на них варьируются от 376 до 1090 долларов.

Поттериана — серия книг британской писательницы Джоан Роулинг о юном волшебнике Гарри Поттере, первая из которых вышла в 1998 году. Романы переведены на 77 языков и изданы общим тиражом более 500 миллионов экземпляров. Книги экранизированы, главные роли в фильмах исполнили Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон.