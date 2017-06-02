Нижняя палата парламента Японии одобрила закон об отречени императора

Нижняя палата парламента Японии одобрила специальный законопроект об отречении от престола императора Акихито. Об этом сообщает Japan Today.

Законопроект был разработан специально для 83-летнего императора, который сможет передать Хризантемовый трон наследнику престола кронпринцу Нарухито.

Сроки отречения будут определены в течение трех лет после принятия закона. Источники издания сообщили, что оно может произойти в декабре 2018 года, когда императору Акихито исполнится 85 лет.

Подготовка нормативной базы для возможного прижизненного отречения Акихито была начата после того, как он заявил о своем желании сделать это в телевизионном обращении к нации в августе прошлого года. Император сообщил, что из-за преклонного возраста ему все труднее выполнять свои обязанности.

Закон о престолонаследии должен получить одобрение в верхней палате японского парламента — Палате советников Японии. Голосование назначено на 9 июня.

В настоящее время, японский закон об императорском доме не предусматривает прижизненное отречение императора.

