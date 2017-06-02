Рособрнадзор запретил прием в два частных вуза

За неисполнения в установленные сроки предписания Рособрнадзора запрещен прием абитуриентов в Байкальский гуманитарный институт и Институт международной торговли и права в Москве. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Ниже говорится о лишении госаккредитации Московской академии экономики и права. Решение принято после проверки сообщения из вуза об устранении несоответствия государственным образовательным стандартам, выявленного Рособрнадзором, совместно с Аккредитационной комиссией.

В ведомстве напомнили, что лишение госаккредитации не означает прекращение работы вуза, а только то, что он «не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки России образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в Вооруженных силах РФ по призыву».