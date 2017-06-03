В торговом центре иранского города Шираз прогремел взрыв

В одном из торговых центров города Шираз на юге Ирана прогремел взрыв. Как сообщает новостное агентство IRNA, взрывная волна разрушила стену здания, стоящие рядом дома также получили повреждения.

После взрыва в здании начался сильный пожар, который удалось потушить через полтора часа.

В результате ЧП 17 человек были доставлены в больницу, еще 20 пострадавшим помощь была оказана на месте. Информации о жертвах пока нет.

Ни одна экстремистская группировка не взяла на себя ответственность за случившееся. Как сообщает «Интерфакс», речь может идти не о теракте, а о взрыве газа.

В 2008 году в результате взрыва в мечети в Ширазе погибли девять человек, ранения получили более ста.