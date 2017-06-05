В кинотеатрах России пройдет ретроспектива фильмов об Индиане Джонсе

В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске с 9 по 11 июня покажут три классических фильма об Индиане Джонсе: «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега», «Индиана Джонс и храм судьбы», «Индиана Джонс и последний крестовый поход». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В Москве приключенческие боевики покажет кинотеатр «Формула Кино Горизонт», в Петербурге — «Аврора», в Новосибирске — «Победа», а в Екатеринбурге сеансы пройдут в «Салюте». Организатором мероприятий выступает компания «Иноекино». Билеты можно приобрести на сайте inoekino.com.

Первую ленту об Индиане Джонсе «В поисках утраченного ковчега» выпустили в 1981 году, затем сняли три сиквела. Последняя картина, «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа», вышла в 2008 году. Все четыре фильма поставил Стивен Спилберг, а главную роль исполнил Харрисон Форд. В июле 2019 года выйдет пятая часть.