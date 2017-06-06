Против челябинского ресторатора возбудили дело за обслуживание инвалида на улице

В Челябинске возбудили административное дело в отношении владельца кафе «Лаванда», куда не пустили инвалида-колясочника. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

Дело возбуждено по статье 9.13 КоАП РФ («Уклонение от исполнения требований доступности для инвалидов объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур»). Отмечается, что прокурорская проверка выявила нарушения 12 пунктов свода правил доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения, утвержденных Минстроем. В частности, обеденный зал кафе не адаптирован для маломобильных групп населения, дверной проем недостаточно широкий, а порог излишне высокий.

Руководителю кафе-кулинарии «Лаванда» внесено представление об устранении нарушений законодательства.

25 мая URA.RU сообщило, что инвалида-колясочника, пожелавшего пообедать в кафе на улице Кирова, накормили на улице. Официант расставил тарелки на стуле, который вынес за дверь заведения.

В ноябре 2016 года суд в Кирове оштрафовал частное охранное предприятие «Легион» за то, что их сотрудник отказался пустить в кафе «Блад Бахер» мужчину на костылях. Инцидент произошел в августе. Охранник объяснил свое решение тем, что выполнял указания руководства ЧОПа.