ЛАНИТ, «Эликс» и Ntechlab представили технологию распознавания лиц в аэропортах

Компания ЛАНИТ, группа компаний «ЭЛИКС» и ведущий разработчик в области нейронных сетей Ntechlab представили совместное решение по автоматизации процесса обслуживания пассажиров в аэропортах. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

Разработка представляет собой интеграцию трех систем и позволяет ускорить прохождение предполетных формальностей. Готовый к внедрению прототип уже был представлен на выставке «Техника, оборудование и технологии для аэропортов».

В представленном решении используется технология распознавания лиц на базе нейронных сетей глубокого обучения от NtechLab. Менее чем за полсекунды система способна обнаружить объект в базе из 1 миллиарда фотографий, при этом точность сравнения лица составляет 99 процентов.

Совместная разработка позволяет автоматизировать большинство операций, выполняемых сотрудниками аэропортов вручную, в том числе в сканирование посадочных талонов и распознавание лиц пассажиров на линиях спецконтроля и посадки в самолет.

Предлагаемый комплекс состоит из нескольких аппаратных и программных элементов. Группа компаний «ЭЛИКС» обеспечила современные турникеты, рамки и шлагбаумы. NtechLab предоставила технологию распознавания лиц. Компания ЛАНИТ выступила в роли интегратора, объединив разработки партнеров в комплексное интегрированное решение.

«Сложившаяся в мире ситуация в области обеспечения безопасности заставляет ведущие ИТ-компании разрабатывать инновационные комплексные решения, которые смогут гарантировать высокий уровень безопасности пассажиров на транспорте в наши дни и в будущем. Современные процессы функционирования транспортных узлов являются достаточно сложными и многоуровневыми, поэтому достичь желаемого уровня автоматизации можно только применяя подход интеграции ИТ-продуктов компаний, которые создают специфическое ПО и оборудование. Используя современные технологии, ЛАНИТ предоставляет инструмент, который обнаруживает конфликты и инциденты с высокой скоростью, прогнозирует передвижение и скопление пассажиров, обеспечивает быстрое информирование соответствующих служб. Наше решение дополняет существующие системы безопасности новыми функциями, что позитивно отражается на уровне безопасности, качестве сервиса и эффективности работы аэропортов и авиакомпаний», — отметила директор по развитию бизнеса ЛАНИТ, председатель Комитета по ИТ ассоциации «Аэропорт ГА» Яна Жидкова.

«Появление в России комплексного решения на основе распознавания лиц показывает, что мы двигаемся в одном направлении с самыми технологически развитыми западными странами. И, что главное, практически от них не отстаем. Системы на базе нейросетей уже внедряются в аэропортах США, Великобритании, Франции. Прототип, который мы представили в Москве, полностью готов к работе. А это значит, что российские аэропорты и перевозчики тоже смогут оценить все преимущества решения в самом скором времени», — подчеркнул генеральный директор NtechLab Михаил Иванов.

