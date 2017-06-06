Wrangler показал одежду с психоделическими рисунками

Компания Wrangler выпустила коллекцию одежды, созданную с известным художником, мастером психоделической поп-арт графики Питером Максом (Peter Max). Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 6 июня. Она посвящена 70-летнему юбилею бренда Wrangler и 50-й годовщине хиппи-фестиваля «Лето любви». В продаже линейка появится ограниченным тиражом.

В нее вошли шорты, рубашки, укороченные джинсовки свободного кроя в западном стиле и майки с принтами. Помимо этого, линейка представлена новыми моделями джинсов: зауженными для мужчин и прямыми обтягивающими с высокой посадкой для женщин. Одежда украшена рисунками, повторяющими картины Питера Макса «Цветочный бегун» и «Улыбка».

Бренд Wrangler зарегистрирован в 1947 году, специализируется на производстве джинсовой одежды. Фирма принадлежит текстильной корпорации VF Corporation.

Питер Макс — Питер Макс — современный американский художник поп-арта, иллюстратор и график.