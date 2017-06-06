Почти 50 тегеранцев пострадали при столкновении двух поездов метро

В результате столкновения двух поездов на одной из станций метрополитена Тегерана пострадали 48 человек. Об этом сообщает Tasnim News.

На месте аварии работают спасатели и бригады скорой помощи, около 40 человек доставлены в больницы.

В свою очередь, агентство IRNA уточняет, что столкновение между поездами произошло около 18:15 по местному времени (16:45 мск). Один из составов остановился на станции, пассажиры выходили и входили в вагоны. В этот момент в него врезался поезд, шедший следом. О причинах аварии не сообщается.

28 марта 2015 года в римском метро было прервано движение из-за обрушения потолка на одной из станций. Пассажиры были выведены из подземки, никто не пострадал.