Глухая американка приняла участие в музыкальном конкурсе

Уроженка американского штата Колорадо, которая потеряла слух 11 лет назад, прошла этап в телешоу America's Got Talent («В Америке есть таланты»). Мэнди Харви выступила со своим музыкальным номером и песней, которую она сочинила сама. Краткий видеообзор случившегося опубликовал CNN.

По словам 29-летней Харви, она потеряла слух в результате ревматической болезни. Теперь женщина, которая занималась музыкой с четырех лет, пользуется мышечной памятью и визуальным тюнером. Американка воспринимает бит через вибрацию пола во время своих выступлений.